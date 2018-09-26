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Британские СМИ выяснили, где и когда состоится бой Уайлдер — Фьюри

Спорт

Боксёрский поединок за чемпионский пояс WBC пройдет 1 декабря в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр»

Британские СМИ выяснили, где и когда состоится бой Уайлдер — Фьюри
Джордж Уэсли Беллоуз. Оба — члены этого клуба. 1909

Лондон, 26 сентября 2018, 13:50 — REGNUM  Определено место предстоящего боя между чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером и бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Об этом пишет 26 сентября британский таблоид The Sun.

По сведениям издания, боксёрский поединок за чемпионский пояс WBC пройдет 1 декабря в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр». Отмечается, что указанное место было выбрано после того, как не удалось договориться с залом «Мандалай-Бэй» в Лас-Вегасе. Также сообщается, что Уайлдер уже подписал свой экземпляр контракта на бой.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри пообещал отправить в нокаут действующего чемпиона WBC американского боксера Деонтея Уайлдера после победы над итальянцем Франческо Пьянетой.

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