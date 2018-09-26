Скончался олимпийский чемпион 1972 года по лыжным гонками Владимир Воронков

Москва, , 11:59 — REGNUM В возрасте 74-х лет ушел из жизни советский лыжник, олимпийский чемпион 1972 года Владимир Воронков, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России.

Сообщается, что Воронков скоропостижно скончался накануне, 25 сентября. Федерация лыжных гонок России выразила соболезнования всем родным и близким спортсмена.

Напомним, Владимир Воронков родился 20 марта 1944 года в Чувашской АССР. В составе сборной СССР завоевал золоту медаль на зимних Олимпийских играх — 1972. В 1976 году окончил Ленинградский центральный институт физкультуры. Является чемпионом мира, заслуженным мастером спорта, многократным чемпион СССР.

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