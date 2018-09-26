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Хавбек «Арсенала» Месут Озил отказался встречаться с Йоахимом Левом

Спорт

Наставник сборной несколько раз пытался дозвониться до футболиста, однако все эти попытки оказались безуспешными

Берлин, 26 сентября 2018, 11:21 — REGNUM  Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, ранее отказавшийся выступать за национальную сборную Германии по футболу, не ответил на телефонные звонки главного тренера команды Йоахима Лева и не стал встречаться с наставником в Англии. Об этом пишет газета Bild.

По сведениям издания, после сделанного в июле заявления Озила Йоахим Лев несколько раз пытался дозвониться до футболиста, однако все эти попытки оказались безуспешными. В итоге Лев даже приехал в Лондон на тренировочную базу «Арсенала», но и там встретиться с хавбеком не удалось, говорится в статье.

Напомним, ранее глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндел раскритиковал Озила за то, что тот встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ответ на это спортсмен заявил, что в DFB не уважают его турецкое происхождение.

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