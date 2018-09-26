Овечкин «взлетел» сразу на десять позиций в рейтинге НХЛ

Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в рейтинге игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поднялся сразу на 10 строчек. В настоящее время российский спортсмен занимает 12-ю позицию, пишет 26 сентября спортивное онлайн-издание TSN.

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Отмечается, что в рейтинге, опубликованном в преддверии нового сезона НХЛ, первую строчку второй год подряд занимает капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вновь на втором месте, а тройку лидеров замыкает нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на две строчки рейтинга и занимает четвертую позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин заявил о своем намерении завоевать второй раз подряд победный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) кубок Стэнли.

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