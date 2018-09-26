Теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира в Пекине

Вашингтон, 26 сентября 2018, 10:04 — REGNUM Теннисистка из США Серена Уильямс не примет участия в турнире в Пекине, который пройдет с 29 сентября по 7 октября. Об этом сообщил тренер спортсменки на странице в соцсети Twitter.
«Серена Уильямс приняла решение сняться с турнира China Open в Пекине», — написал специалист.
Отметим, что представительница РФ Екатерина Макарова примет участие в турнире в Пекине вместо Уильямс.
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