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Теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира в Пекине

Спорт

Представительница РФ Екатерина Макарова примет участие в турнире в Пекине вместо американской спортсменки

Вашингтон, 26 сентября 2018, 10:04 — REGNUM  Теннисистка из США Серена Уильямс не примет участия в турнире в Пекине, который пройдет с 29 сентября по 7 октября. Об этом сообщил тренер спортсменки на странице в соцсети Twitter.

«Серена Уильямс приняла решение сняться с турнира China Open в Пекине», — написал специалист.

Отметим, что представительница РФ Екатерина Макарова примет участие в турнире в Пекине вместо Уильямс.

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