ВФЛА намерена восстановить членство в IAAF через спортивный суд

Москва, , 09:20 — REGNUM Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет добиваться восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Сделать это организация намерена через суд. Об этом сообщает газета Times.

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Издание пишет, что с этой целью ВФЛА направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. О подаче заявления IAAF федерация уведомила письмом.

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Отмечается, что этот шаг последовал за принятым 20 сентября решением Всемирного антидопингового агентства (WАDA) отменить трехлетнюю приостановку деятельности Российского антидопингового агентства. Как пояснил президент организации Крейг Риди, РУСАДА восстанавливается в правах «при соблюдении строгих условий».

Как сообщало ИА REGNUM, российскую легкоатлетическую федерацию исключили из IAAF в ноябре 2015 года по результатам расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Поводом для такого решения стало якобы имевшееся применение допинга легкоатлетами из России. В конце июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций снова приняла решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF.

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