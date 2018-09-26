Завершается международный этап эстафеты огня зимней Универсиады-2019

Харбин, Китай, , 07:00 — REGNUM Огонь зимней Универсиады — 2019 сегодня, 26 сентября прибыл в китайский Харбин. Именно здесь завершается международный этап эстафеты огня Студенческих игр.

Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Универсиады — 2019, эстафета в городе Харбине стартовала в 09:00 по местному времени на территории крытого горнолыжного курорта Wanda Indoor Ski Resort. В официальных мероприятиях принимали участие мэр Харбина Сунь Чжэ, вице-консул Генерального консульства РФ в Шэньяне Владимир Ларин, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, ректор Харбинского спортивного университета Чжу Чжицян, глава Красноярска Сергей Ерёмин и другие.

Огонь Студенческих игр по улицам Харбина пронесли 29 факелоносцев, в том числе мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Завершилась эстафета на ледовой арене Харбинского спортивного университета.

Напомним, город Харбин принимал XXIV Всемирную зимнюю Универсиаду 2009 года. Алма-Ата являлась столицей XXVIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года. А в Турине в 1959 году состоялась I Всемирная летняя Универсиада.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске в марте 2019 года. Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине. 24 сентября огонь принял город Алма-Ата (Казахстан). Последним пунктом в маршруте международного этапа стал Харбин.

Российский этап эстафеты огня стартует 29 сентября в Москве. Он охватит 30 крупных городов страны, завершившись 1 марта 2019 года в Красноярске.

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