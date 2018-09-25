«Оксфорд» ничего не смог противопоставить уверенной игре «Манчестер Сити»

Лондон, , 23:36 — REGNUM 25 сентября на стадионе «Кассэм Стэдиум» был разыгран матч в рамках 1/16 финала Кубка Лиги 2018/19 между коллективами «Оксфорд Юнайтед» и «Манчестер Сити», завершившийся уверенной победой «горожан».

Первый мяч на 36-й минуте матча забил скоростной нападающий национальной сборной Бразилии Габриэль Жезус — 0:1. На 78-й минуте алжирский полузащитник Рияд Марез удвоил преимущество «горожан» — 0:2. В компенсированное время Филипп Фоден установил окончательный счет — 0:3.

Статистика матча («Оксфорд Юнайтед"/"Манчестер Сити»)

Удары 1/22

Удары в створ ворот 0/4

Процент владения 38%/62%

Поданные угловые 1/10

Нарушения правил 10/8

Стартовые составы на матч:

«Оксфорд»: Митчелл, Гарбатт, Дики, Нельсон, Хансон, Лонг, Браннаган, Баптисте, Холмс, Уайт, Обика.

«МС»: Мурич, Данило, Компани, Стоунс, Отаменди, Сильва, Марез, Зинченко, Фоден, Диас, Жезус.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Желтые карточки: Гарбатт — 37, Данило — 64, Дики — 82.

Забитые мячи: Жезус 36 — 0:1, Марез 78 — 0:2, Фоден 90+2 — 0:3.