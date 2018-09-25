«Хоффенхайм» на классе обыграл «Ганновер-96»

Берлин, , 23:31 — REGNUM 25 сентября на стадионе «HDI-Арена» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 между коллективами «Ганновер-96» и «Хоффенхайм», завершившийся уверенной победой гостей.

Первый мяч на экваторе первой половины забил голландский правый защитник Джошуа Брене после передачи Жоэлинтона — 0:1. В дебюте второго тайма Павел Кадежабек удвоил преимущество гостей в счете — 0:2. Через 6 минут Никлас Фюллькруг вернул «Ганновер-96» в игру, реализовав пенальти — 1:2. В компенсированное время Исхак Бельфодил установил окончательный счет — 1:3.

Статистика матча («Ганновер-96"/"Хоффенхайм»)

Удары 12/19

Удары в створ ворот 5/7

Процент владения 57%/43%

Поданные угловые 6/5

Нарушения правил 12/13

Набрав 7 очков «Хоффенхайм» поднялся на 8-ю позицию. «Ганновер-96» с 2-мя очками остался на 16-й строчке в «зоне вылета».

Стартовые составы на матч:

«Ганновер-96»: Эссер, Остжолек, Зорг, Виммер, Антон, Бакалорц, Соуза, Швеглер, Бебу, Фюллькруг, Майна.

«Хоффенхайм»: Кобел, Брене, Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Акпогума, Нелсон, Гриллич, Салаи, Битенкур, Жоэлинтон.

Бригада арбитров: Кристиан Дингерт | Тобиас Христ | Тимо Герах.

Желтые карточки: Зорг — 37, Соуза — 53, Фогт — 54, Кадержабек — 90+1.

Забитые мячи: Брене 20 — 0:1, Кадержабек 49 — 0:2, Фюллькруг (пен) 55 — 1:2, Бельфодил 90+4 — 1:3.