«Шальке» продолжил терпеть поражение за поражением в матче с «Фрайбургом»

Берлин, , 23:29 — REGNUM 25 сентября на стадионе «Шварцвальд-Штадион» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 между коллективами «Фрайбург» и «Шальке-04», завершившийся очередным поражением команды из Гельзенкирхена.

Единственный мяч в дебюте второй половины матча забил 27-летний немецкий форвард Флориан Нидерлехнер, легко добив мяч в пустые ворота — 1:0.

Статистика матча («Фрайбург"/"Шальке-04»)

Удары 13/15

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения 44%/56%

Поданные угловые 2/2

Нарушения правил 13/12

Потерпев пятое поражение подряд «Шальке-04» без очков идет на последней позиции в турнирной таблице. «Фрабург», набрав 7 очков, поднялся на 9-е место.

Стартовые составы на матч:

«Фрайбург»: Шволов, Кюбнер, Хайнц, Гюнтер, Гульде, Террацино, Кох, Саллай, Хефлер, Петерсен, Нидерлехнер.

«Шальке-04»: Фарманн, Настасич, Мендил, Калиджури, Сердар, Сане, Бенталеб, Арит, Тойчерит, Эмболо, Коноплянка.

Бригада арбитров: Франк Вилленборг | Рафаэль Фольтин | Михаель Бахер.

Желтые карточки: Кох — 33, Калиджури — 50, Настасич — 55, Мендил — 68, Саллай — 78, Ут — 78.

Забитые мячи: Нидерлехнер 52 — 1:0.