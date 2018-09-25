«Шальке» продолжил терпеть поражение за поражением в матче с «Фрайбургом»

Берлин, 25 сентября 2018, 23:29 — REGNUM 25 сентября на стадионе «Шварцвальд-Штадион» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 между коллективами «Фрайбург» и «Шальке-04», завершившийся очередным поражением команды из Гельзенкирхена.
Единственный мяч в дебюте второй половины матча забил 27-летний немецкий форвард Флориан Нидерлехнер, легко добив мяч в пустые ворота — 1:0.
Статистика матча («Фрайбург"/"Шальке-04»)
Удары 13/15
Удары в створ ворот 4/2
Процент владения 44%/56%
Поданные угловые 2/2
Нарушения правил 13/12
Потерпев пятое поражение подряд «Шальке-04» без очков идет на последней позиции в турнирной таблице. «Фрабург», набрав 7 очков, поднялся на 9-е место.
Стартовые составы на матч:
«Фрайбург»: Шволов, Кюбнер, Хайнц, Гюнтер, Гульде, Террацино, Кох, Саллай, Хефлер, Петерсен, Нидерлехнер.
«Шальке-04»: Фарманн, Настасич, Мендил, Калиджури, Сердар, Сане, Бенталеб, Арит, Тойчерит, Эмболо, Коноплянка.
Бригада арбитров: Франк Вилленборг | Рафаэль Фольтин | Михаель Бахер.
Желтые карточки: Кох — 33, Калиджури — 50, Настасич — 55, Мендил — 68, Саллай — 78, Ут — 78.
Забитые мячи: Нидерлехнер 52 — 1:0.