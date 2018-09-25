«Бавария» упустила победу над «Аугсбургом» в матче Бундеслиги

Берлин, , 23:27 — REGNUM 25 сентября на стадионе «Альянц Арена» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 между коллективами «Бавария» и «Аугсбург», завершившийся паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч в ворота «Аугсбурга» на 48-й минуте матча забил голландский вингер Арьен Роббен после передачи Сержа Гнабри — 1:0. Под занавес тайма воспитанник «Баварии» Феликс Гетце сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Бавария"/"Аугсбург»)

Удары 14/6

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения 61%/39%

Поданные угловые 8/4

Нарушения правил 6/14

Набрав 13 очков «Бавария» является единоличным лидером турнирной таблицы. «Аугсбург» с 5-ю баллами поднялся на 12-ю строчку.

Стартовые составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Гнабри, Киммих, Мартинес, Санчес, Горецка, Роббен, Мюллер, Вагнер.

«Аугсбург»: Луте, Хедира, Хинтереггер, Байер, Гауэлеу, Моравек, Макс, Фрамбергер, Хан, Грегоритш, Каюби.

Главный арбитр матча: Сорен Шторкс.

Желтые карточки: Горецка — 13, Хедира — 19, Санчес — 30, Фрамбергер — 73, Алькантара — 77.

Забитые мячи: Роббен 48 — 1:0, Гетце 87 — 1:1.