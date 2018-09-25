«Анже» нанес «Монако» очередное поражение в Лиге 1

Париж, , 21:54 — REGNUM 25 сентября на стадионе «Луи II» был разыгран матч в рамках 7-го тура французской Лиги 1 2018/19 между коллективами «Монако» и «Анже», завершившийся победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч на 27-й минуте забил 26-летний таранный форвард национальной сборной Камеруна Стефан Баокен — 0:1.

Статистика матча («Монако"/"Анже»)

Удары 7/7

Удары в створ ворот 0/4

Процент владения 67%/33%

Поданные угловые 5/4

Нарушения правил 14/12

Набрав 10 очков «Анже» поднялся на 8-ю позицию. «Монако» с 6-ю очками остался висеть над «зоной вылета».

Стартовые составы на матч:

«Монако»: Бенальо, Жемерсон, Сидибе, Глик, Хенрихс, Ахолу, Тилеманс, Головин, Шадли, Грандсир, Фалькао.

«Анже»: Бютель, Павлович, Тома, Бамба, Мансо, Мангани, Ндойе, Сантамария, Капель, Баокен, Тэт.

Бригада арбитров: Вилли Делажо | Филипп Жанне | Аубе | Абделатиф Херади.

Желтые карточки: Ндойе — 13, Фалькао — 39, Тома — 83.

Забитые мячи: Баокен 27 — 0:1.