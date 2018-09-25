На ЧМ-2022 могут появиться серии пенальти в матчах группового этапа

Цюрих, Швейцария, , 21:54 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правил игры на чемпионате мира 2022 года и внедрения серий послематчевых пенальти при ничейных результатах на групповом этапе турнира, сообщает The Sun.

По информации издания, данная инициатива имеет целью исключить ситуации, когда в последнем туре группового этапа команды, уже обеспечившие себе выход в плей-офф, могут нацеливаться на ничью, чтобы выбрать себе более удобного соперника в дальнейшей турнирной сетке.

Предполагается, что в случае утверждения инициативы при ничейном счёте в основное время команды, как и сейчас, будут получать по одному балу, а победитель серии пенальти — ещё один балл.

Напомним, следующий чемпионат мира по футболу будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.