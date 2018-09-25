Главного тренера российских тяжелоатлеток отстранили от работы

Москва, , 15:45 — REGNUM Главный наставник российской женской сборной по тяжелой атлетике Николай Колесников отстранен от работы. Поводом стал инцидент с Татьяной Кашириной, сообщил 25 сентября журналистам президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Колесников отстранен от подготовки национальной команды из-за скандала вокруг спортсменки Татьяны Кашириной, взявшей «серебро» на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, пояснил Агапитов.

Каширина должна была сдать квалификационный норматив для участия в чемпионате России, однако не участвовала в этих соревнованиях по неизвестной причине. Позже она пояснила, что получила соответствующее разрешение от тренера Колесникова.

В национальном первенстве в Ростове-на-Дону Каширина всё же участвовала и победила в весовой категории более 90 кг. Колесников тренировал женскую сборную с 2016 года.

Читайте также: Паралимпийский тяжелоатлет из Петербурга взял «бронзу» на «Кубке Чемпионов»