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Главного тренера российских тяжелоатлеток отстранили от работы

Спорт

Его подопечная Каширина не вышла на квалификационные соревнования

Москва, 25 сентября 2018, 15:45 — REGNUM  Главный наставник российской женской сборной по тяжелой атлетике Николай Колесников отстранен от работы. Поводом стал инцидент с Татьяной Кашириной, сообщил 25 сентября журналистам президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Колесников отстранен от подготовки национальной команды из-за скандала вокруг спортсменки Татьяны Кашириной, взявшей «серебро» на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, пояснил Агапитов.

Каширина должна была сдать квалификационный норматив для участия в чемпионате России, однако не участвовала в этих соревнованиях по неизвестной причине. Позже она пояснила, что получила соответствующее разрешение от тренера Колесникова.

В национальном первенстве в Ростове-на-Дону Каширина всё же участвовала и победила в весовой категории более 90 кг. Колесников тренировал женскую сборную с 2016 года.

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Тяжелая атлетика
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