«Формула-1»: команда Sauber определилась с составом пилотов на 2019 год

Берн, , 15:44 — REGNUM Итальянский гонщик Антонио Джовинацци будет выступать в составе швейцарской команды «Формулы-1» Sauber в 2019 году, сообщает портал Autosport.com 25 сентября.

Швейцарский коллектив опубликовал заявление о подписании контракта с 24-летним итальянским пилотом, которое способствовало «традиции открытия и развития молодых талантов», что «особенно важно в рамках проекта» с титульным спонсором Alfa Romeo.

«Мечта сбылась, и мне очень приятно иметь возможность участвовать в гонках за эту команду, — сказал Джовинацци. — Как для итальянца, для меня большая честь представлять такой знаковый и успешный бренд, как Alfa Romeo, в нашем спорте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее команда Sauber подписала двухлетний контракт с 38-летним чемпионом мира 2007 года, финским пилотом Кими Райкконеном.

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