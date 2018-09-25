«Найдите альтернативу»: глава WADA ответил на критику решения по РУСАДА

Оттава, , 15:14 — REGNUM Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди предложил спортсменам, которые недовольны решением о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), придумать лучший вариант решения проблемы. Слова Риди приводит портал Inside The Games.

Руководитель WADA в ответ на критику в адрес организации заявил, что хотел бы услышать от недовольных какой-нибудь альтернативный вариант решения проблемы. Риди также подчеркнул, что для WADA ключевым моментом для восстановления в правах РУСАДА стала договоренность о допуске международных экспертов к пробам, которые хранятся в Московской антидопинговой лаборатории.

Глава WADA подчеркнул, что доступ к 2,8 тыс. допинг-проб Московской лаборатории даст информацию для продолжения рассмотрения действующих допинговых дел российских спортсменов и возможного открытия новых.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября исполком WADA на заседании большинством голосов принял решение о признании РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

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