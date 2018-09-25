Ярославское правительство: главный тренер «Шинника» не подавал в отставку

Ярославль, , 13:33 — REGNUM В Ярославле за два дня успели отправить в отставку и вернуть из нее главного тренера ФК «Шинник» Александра Побегалова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

24 сентября на сайте ФК «Шинник» появилось сообщение, что Александр Побегалов обратился к руководству клуба с просьбой об уходе с поста главного тренера. Обязанности наставника команды в ближайших матчах первенства будет исполнять старший тренер Алексей Казалов.

25 сентября появилась информация о том, что Побегалов остается. Об этом тренер рассказал порталу «ЯрНьюс». По сообщению портала, Александр Побегалов изменил свое решение после встречи с руководством клуба.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев, совет некоммерческого партнерства футбольного клуба «Шинник» вопрос об отставке тренера Александра Побегалова не рассматривал.

Я знаю одно, что Побегалов работал, работает и продолжает работать. По моей информации, он в отставку не подавал. Наш департамент работой Александра Михайловича удовлетворен и в прошлом, и в настоящем. Решение об отставке тренера принимает совет некоммерческого партнерства футбольного клуба «Шинник», в который входят несколько человек от правительства области и мэрии города. Совету некоммерческого партнерства никаких заявлений от тренера не поступало», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.

Александр Побегалов воспитанник СДЮСШОР «Шинник». Карьеры профессионального игрока не имел. В третий раз тренирует ярославский «Шинник». Назначен на свою должность 20 декабря 2012 года. Трижды выходил в ½ финала Кубка России: в 2004 и 2018 году — с «Шинником», в 2008 — с «Уралом».