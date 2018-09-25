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Абрамович планирует продать «Челси» за 3 млрд фунтов — СМИ

Спорт

Предприниматель Роман Абрамович приобрел лондонский «Челси» в июне 2003 года

Лондон, 25 сентября 2018, 13:28 — REGNUM  Лондонский футбольный клуб «Челси», владельцем которого является предприниматель Роман Абрамович, могут продать за рекордную сумму в истории спорта. Об этом пишет Bloomberg Businessweek со ссылкой на свои источники.

По данным источников, российский бизнесмен, у которого весной 2018 года закончился срок действия инвестиционной визы в Великобритании, готов продать столичный клуб за рекордные 3 млрд фунтов стерлингов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприниматель Роман Абрамович приобрел лондонский «Челси» в июне 2003 года. По предварительным данным, сумма сделки составила 150 миллионов евро.

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