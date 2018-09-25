Пакет законопроектов по проведению чемпионата Европы внесен в Госдуму

Москва, , 12:10 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Цель — создание правовых основ для комплексной реализации гарантий правительства России Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и обеспечение проведения в России матчей UEFA Евро 2020.

С учётом положительного опыта законодательного регулирования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года и схожести отношений по организации и проведению этих соревнований с отношениями по организации и проведению матчей UEFA Евро 2020 законопроектом предлагается частично распространить действие законодательства на отношения по организации и проведению матчей UEFA Евро 2020 в Санкт-Петербурге.

Также предлагается определить субъекты подготовки и проведения мероприятий UEFA Евро 2020 и их основные полномочия. Организатором этих мероприятий будет UEFA, который исполняет полномочия по подготовке и проведению UEFA Евро 2020 в соответствии со своими регламентирующими документами, а также соглашениями, заключёнными UEFA с различными органами и организациями.

Российский футбольный союз будет отвечать за организацию матчей UEFA Евро 2020 на основании соглашения, заключённого с UEFA.

Предусматриваются полномочия правительства России по утверждению программы подготовки к проведению UEFA Евро 2020, включающей перечень объектов инфраструктуры и мероприятий. В рамках этой программы должны быть реализованы предусмотренные правительственными гарантиями мероприятия в области устойчивого развития, по продвижению UEFA Евро 2020, по организации фан-зон, по транспортному обеспечению спортивных соревнований.

Законопроектом также предусматриваются въезд в Россию зрителей UEFA Евро 2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтёров UEFA — на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Зрителям UEFA Евро 2020 предлагается предоставить право на бесплатный проезд. При этом предусматривается компенсация недополученных доходов перевозчиков в связи с предоставлением зрителям права на бесплатный проезд (в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам UEFA, метрополитеном с 0 часов дня проведения матча UEFA Евро 2020 до 12 часов следующего дня).

Закрепляются права UEFA как организатора спортивного соревнования устанавливать обязательные правила реализации и использования входных билетов на матчи UEFA Евро 2020.

Предусматривается также государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением мероприятий UEFA Евро 2020.

Еще одним законопроектом реализуются гарантии правительства UEFA в части освобождения от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением UEFA Евро 2020. Предусматривается правовое регулирование налогообложения в отношении UEFA Евро 2020 аналогично правовому регулированию в отношении подготовки и проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Налоговые льготы предполагаются в отношении налога на добавленную стоимость (НДС), налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, уплаты страховых взносов.

Льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных при подготовке и проведении UEFA Евро 2020.

Изменения носят временный характер и будет применяться по 31 декабря 2020 года.