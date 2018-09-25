Турция предложила провести часть соревнований ОИ-2026 в Сочи

Анкара, , 11:59 — REGNUM Если турецкий город Эрзурум получит право на проведение зимней Олимпиады-2026, то часть соревнований можно провести в Сочи. Об этом, как пишет газета Hürriyet, сообщил губернатор Эрзурума Сейфеттин Азизоглу.

«Мы (власти города) работаем над тем, чтобы провести ОИ, — сказал губернатор. — Также мы думаем, чтобы провести Игры вместе с Сочи».

Азизоглу напомнил, что в российском курортном городе уже построены объекты для проведения соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону. По его словам, строить в Турции такие объекты слишком дорого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет (МОК) должен определить место проведения ОИ-2026 на сессии, которая пройдёт в сентябре 2019 года в Милане.

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