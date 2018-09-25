Месси и Роналду обвинили в «дискредитации футбола»

Лондон, , 11:16 — REGNUM Отсутствие форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) возмутило представителей футбольной организации. Об этом пишет портал Marca.

По словам представителей ФИФА, отсутствие Мессии и Роналду на церемонии, которая состоялась 24 сентября в Лондоне, «дискредитирует футбол». Также в организации подчеркнули, что именитые футболисты «не осознают последствий своего поведения».

Ранее португалец Криштиану Роналду объяснил своё отсутствие на награждении отсутствием времени, а футболист аргентинского происхождения Лионель Месси пропустил награждение «по семейным обстоятельствам».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября лучшим футболистом ФИФА признан полузащитник сборной Хорватии и испанского «Реал Мадрида» Лука Модрич.

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