Зидан дал совет Килиану Мбаппе

Лондон, , 10:27 — REGNUM Выступать за мадридский «Реал» предложил бывший наставник этого клуба Зинедин Зидан нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе. Об этом сообщает издание Tribal Football.

Беседа между Зиданом и Мбаппе произошла во время церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне. Зидан посоветовал Мбаппе продолжить карьеру в мадридском клубе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильский полузащитник Кака, обладатель «Золотого мяча» 2007 года, назвал Мбаппе одним из претендентов на эту награду в текущем году. Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако» летом 2017 года. На чемпионате мира по футболу в 2018 году он стал чемпионом мира в составе французской сборной.

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