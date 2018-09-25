Стали известны обладатели наград ФИФА по итогам года

Лондон, , 08:26 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) наградила в Лондоне лучших по итогам года, сообщается на сайте организации.

Так, лучшим футболистом ФИФА признан полузащитник сборной Хорватии и испанского «Реал Мадрида» Лука Модрич, в борьбе за престижную награду он опередил португальского нападающего Криштиану Роналду и Лионеля Месси (Испания). Отметим, что последние проигнорировали мероприятие.

Звание лучший тренер года получил наставник сборной Франции Дидье Дешам, который привел своих подопечных к победе на чемпионате мира — 2018 в России. Тренер российской команды Станислав Черчесов занял девятое место.

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Премию имени Пушкаша за самый красивый гол получил игрок сборной Египта Мохамед Салах за его мяч в ворота «Эвертона» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) в декабре 2017 года.

Приз лучшему вратарю, как и на мундиале в России, достался голкиперу сборной Бельгии Тибо Куртуа. Специальный приз болельщикам ФИФА Fan Award достался поклонникам сборной Перу, которые потрясающе поддерживали свою команду на ЧМ-2018.

Награда «фейр плэй» досталась немецкому нападающему Леннарту Ти из голландского «Венло». Футболист пропустил неделю тренировок и матч своей команды с ПСВ, сдав кровь, чтобы стать донором стволовых клеток и спасти жизнь больному острой лейкемией.

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