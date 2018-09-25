Месси не будет играть за сборную Аргентины в октябрьских матчах

Буэнос-Айрес, , 08:23 — REGNUM Звезда мирового футбола и форвард «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в товарищеских матчах национальной сборной Аргентины с командами Ирака и Бразилии. Об этом сообщает 25 сентября портал FourFourTwo.

По словам главного тренера аргентинцев Лионеля Скалони, Месси пропустит октябрьские товарищеские матчи сборной Аргентины.

«Я разговаривал с ним, и мы решили, что ему лучше пока не выступать за сборную», — отметил наставник.

Отмечается, что ранее 31-летний нападающий пропустил матчи сборной Аргентины против Гватемалы и Колумбии в начале сентября. Месси в последний раз играл за Аргентину на чемпионате мира в России, где его сборная в 1/8 финала уступила французам.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Лионель Месси спешно покинул Бронницы (Московская область), не дожидаясь отъезда из России всей сборной. Уточняется, что он уехал из-за неприятностей в связи с «вылетом» из плей-офф. Оказывается, после поражения команда аргентинцев потеряла сплоченность и обстановка стала враждебной.

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