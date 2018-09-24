Медведев ограничил закупки иностранного спортивного оружия для РФ

Москва, , 17:37 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ограничил государственные закупки иностранного спортивного оружия. Текст постановления опубликован 24 сентября на портале правовой информации.

Согласно документу, заказчик отклоняет «все заявки, содержащие предложения о поставке спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей, происходящих из иностранных государств». Исключение — государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничение распространяется на поставки «оружия спортивного огнестрельного с нарезным стволом».

Для выполнения условия отклонения заявок их должно быть подано не менее двух, в том числе с оружием, страной происхождения которой является член ЕАЭС.

Ограничения не касаются спорта высших достижений, а также запчастей к уже используемому оружию.