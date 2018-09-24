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Медведев ограничил закупки иностранного спортивного оружия для РФ

Спорт

Исключение — страны-члены ЕАЭС

Москва, 24 сентября 2018, 17:37 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ограничил государственные закупки иностранного спортивного оружия. Текст постановления опубликован 24 сентября на портале правовой информации.

Согласно документу, заказчик отклоняет «все заявки, содержащие предложения о поставке спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей, происходящих из иностранных государств». Исключение — государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничение распространяется на поставки «оружия спортивного огнестрельного с нарезным стволом».

Для выполнения условия отклонения заявок их должно быть подано не менее двух, в том числе с оружием, страной происхождения которой является член ЕАЭС.

Ограничения не касаются спорта высших достижений, а также запчастей к уже используемому оружию.

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