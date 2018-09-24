Понедельник, 24 Сентября 2018 года
17:22:48 МСК

У футбольного клуба «Ювентус» появится своя криптовалюта

Спорт

Руководители «Ювентуса» хотят монетизировать популярность клуба

Турин, Италия, 24 сентября 2018, 16:00 — REGNUM  Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» опубликовало на официальном сайте проект выпуска собственной криптовалюты клуба, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 24 сентября.

Проект носит название Juventus Official Fan Token. Купив один «токен», любой болельщик сможет «участвовать в жизни клуба» — к примеру, он получит возможность участвовать в опросах и голосованиях по наиболее значимым для развития «Ювентуса» вопросам.

Проект должен быть запущен в начале 2019 ода. Руководители «Ювентуса» хотят таким образом монетизировать популярность клуба — по их подсчётам, в мире 340 миллионов фанатов «Ювентуса», 60 миллионов из которых подписаны на страницы клуба в социальных сетях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить