ConIFA заявила, что может провести в ДНР футбольные чемпионаты

Донецк, , 15:40 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) могут пройти футбольные чемпионаты Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), сообщает 24 сентября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, ConIFA рассмотрит спортивную инфраструктуру ДНР для того, чтобы в дальнейшем принять решение о проведении чемпионатов в республике. Так, 26 сентября в Донецк прилетит делегация ConIFA, которые приглашены на розыгрыщ Кубка чемпионатов Донбасса — 2018.

Напомним, в ConIFA входят футбольные сборные стран, официально не включенные в FIFA. На данный момент конфедерация насчитывает более 40 стран, в том числе Абхазию, Монако, Тибет.

Конфедерация была создана в 2013 году, а в сентябре 2016 года футбольный союз ДНР вошел в состав ConIFA.