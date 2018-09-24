В Швейцарии футбольные фанаты забросали поле геймпадами

Берн, , 14:59 — REGNUM Во ходе матча швейцарской Суперлиги по футболу между клубами «Янг Бойз» и «Базель» болельщики обеих команд устроили акцию протеста против развития киберспорта. Об этом пишет The Sun.

Судья вынужден был на несколько минут остановить игру после того, как на футбольное поле полетели консоли игровых приставок и теннисные мячи. Также фанаты растянули на трибунах баннеры с протестными лозунгами, отмечает издание.

После того как поле было убрано от посторонних предметов, встреча возобновилась. Сообщается, что команда «Янг Бойз» выиграла у своих визави с разгромным счетом — 7:1.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит заявил, что ФКСР проведет всероссийские соревнования по киберспорту среди школьников в 2018 году.

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