В Алма-Ате зажгли огонь зимней Универсиады – 2019

Алма-Ата, Казахстан, , 14:51 — REGNUM Огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года зажгли сегодня, 24 сентября, в Алма-Ате (Казахстан). Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Универсиады — 2019.

В Алма-Ате огонь встретили на территории Дворца спорта и культуры им. Балуана Шолака. Колбу с огнём на сцену вынес олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов. Первым факелоносцем здесь стала заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.

Общая протяженность маршрута эстафеты огня в Алма-Ате составила 2,5 км. Огонь пронесли 15 факелоносцев, в том числе генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров, бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Ислам Канат, чемпион Азиатских игр по прыжкам с трамплина Евгений Левкин и другие.

Факелоносцы пробежали по проспекту Абая мимо Казахского национального университета, Национальной библиотеки, Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, университета международного бизнеса, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования. Завершилось всё праздником на площади им. Абая перед Дворцом республики.

Напомним, город Алма-Ата являлся столицей XXVIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске в марте 2019 года. Эстафета огня Универсиады — 2019 стартовала 20 сентября в итальянском Турине. Там состоялась торжественная церемония зажжения огня Универсиады. Международный этап эстафеты, который продолжился в Алма-Ате, завершится 26 сентября в китайском Харбине, который принимал XXIV Всемирную зимнюю Универсиаду 2009 года.

Российский этап эстафеты огня начнётся 29 сентября, охватит 30 крупных городов страны и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.

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