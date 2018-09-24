Российский борец Махов не выступит на ЧМ в Будапеште

Москва, , 12:32 — REGNUM Российский борец Билял Махов проходит курс реабилитации после операции и не претендует на попадание в состав сборной РФ на чемпионат мира по борьбе, который пройдет в столице Венгрии Будапеште в конце октября, сообщает 24 сентября ТАСС со ссылкой на агента спортсмена Тиграна Аваняна.

«Билял горит желанием продолжать бороться, но в настоящее время он проходит курс реабилитации после операции на позвоночнике в Германии», — заявил Аванян.

По его словам, с дальнейшими планами спортсмен будет определяться по мере восстановления, борец может возвратиться «на ковер» в 2019 году.

Напомним, Билял Махов — бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион Европы по вольной борьбе, двукратный бронзовый призер ЧМ по греко-римской борьбе.