Российский пилот Шварцман одержал свою первую победу в «Формуле-3»

Шпильберг, Австрия, , 11:49 — REGNUM Выступающий за команду Prema российский пилот Роберт Шварцман одержал свою первую победу в европейском чемпионате «Формула-3», пишет газета Motorsport Total.

Новичок чемпионата, 19-летний российский гонщик стал победителем воскресной гонки в австрийском Шпильберге на трассе Red-Bull-Ring. Вторым к финишу пришел его напарник по команде, немец Мик Шумахер. Тройку призеров замкнул пилот из ЮАР Джонатан Абердин (Motopark).

«Это невероятное чувство, выиграть гонку европейского чемпионата Формулы-3, — сказал Шварцман после финиша. — Мы приложили много усилий для этого, и было не просто противостоять Мику. Ключом к успеху был мой отличный старт. Кроме того, было мило с его стороны, что он дал мне необходимое пространство в первом повороте. После этого у меня был хороший темп, и я мог удерживать первое место до финиша».

Как сообщало ИА REGNUM, на австрийском этапе сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик стал лидером общего зачета. Второе место занимает британец Дэниел Тиктум. После своей победы Роберт Шварцман поднялся на пятое место общего зачета, а также является лидером зачета дебютантов чемпионата.

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