Огонь зимней Универсиады-2019 пронесут по улицам Алма-Аты

Красноярск, , 10:29 — REGNUM По улицам Алма-Аты 24 сентября пронесут факел XXVIII Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба дирекции спортивного турнира.

В беговом этапе эстафеты огня примут участие 15 факелоносцев, в числе которых спортивные функционеры из России и Казахстана, а также титулованные спортсмены, такие как олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров, бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Ислам Канат и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония зажжения огня Универсиады-2019 состоялась 21 сентября в итальянском Турине, который стал первым городом международного этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады. Завершится путешествие огня 1 марта 2019 года в Красноярске, столице зимней Универсиады.

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