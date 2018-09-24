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Касаткина и Шарапова сохранили позиции в рейтинге WTA

Спорт

Анастасия Павлюченкова опустилась в рейтинге с 28-го на 39-е место

Касаткина и Шарапова сохранили позиции в рейтинге WTA
GDJ
Теннис

Москва, 24 сентября 2018, 10:09 — REGNUM  Российские спортсменки Дарья Касаткина и Мария Шарапова остались на 13-м и 24-м местах соответственно в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.

Возглавляет рейтинг Симона Халеп (Румыния), за ней идет Каролина Возняцки (Дания), замыкает тройку лидеров Анжелика Кербер (Германия). В свою очередь российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась в рейтинге с 28-го на 39-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шарапова заявила, что досрочно завершает сезон из-за травмы и снимается с турниров WTA в китайских городах Пекине и Тяньцзине, а также с московского Кубка Кремля.

Читайте подробнее: Шарапова подтвердила свое решение досрочно завершить сезон

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