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MotoGP: Маркес выигрывает гонку в Арагоне, Лоренсо получает перелом

Спорт

Заезд окончился для обладателя поул-позишн Хорхе Лоренсо в первом повороте

Альканьис, Испания, 24 сентября 2018, 09:29 — REGNUM  Пилот команды Ducati, испанец Хорхе Лоренсо получил травму правой стопы в результате падения во время Гран-При Арагона — 14-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам, пишет газета ABC.

Медики констатировали перелом пястной кости и вывих пальца после падения обладателя поул-позишн Лоренсо в первом повороте на первом круге гонки. Теперь участие гонщика в следующем этапе в Таиланде вызывает сомнения.

Победителем Гран-При Арагона стал пилот команды Repsol Honda Марк Маркес, вторым с отставанием в 0,6 с к финишу пришел итальянец Андреа Довициозо (Ducati). Третье место досталось пилоту Suzuki Андреа Ианноне (+1,2 с).

Марк Маркес упрочил свое лидерство в чемпионате: в его активе 246 очков, у ближайшего преследователя в лице Довициозо — 174. Следующая гонка пройдет в Таиланде 7 октября.

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