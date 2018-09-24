В Ростове-на-Дону продают автографы футболистов Чехии и России

Ростов-на-Дону, , 09:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону можно приобрести два мяча с автографами тренеров и футболистов сборных России и Чехии. На сайте частных объявлений сувениры продают за 1 млн 250 тыс. рублей.

«К мячу предоставляем фото, подтверждающее подлинность автографов. Этим мячом сборная России играла на поле, мяч FIFA оригинальный», — указывает продавец в объявлении о продаже мяча с автографами подопечных Станислава Черчесова стоимостью 1 млн рублей.

Коллекционный мяч с подписями чешских игроков горожанин оценил в 250 тыс. рублей.

«Мяч подписан [игроками] сборной Чехии по фото видно, что подписали игроки, оригинал фото в подарок», — отметил автор объявления.

ИА REGNUM напоминает, что товарищеский матч между сборными России и Чехии состоялся на «Ростов-Арене» 10 сентября. Все билеты на игру были распроданы за неделю. Главный спортивный объект ЧМ-2018 в этот день посетили более 43 тыс. болельщиков. Подопечные Черчесова порадовали зрителей, разгромив сборную Чехии со счётом 5:1.

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