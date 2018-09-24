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СМИ: Бекхэм предложил Зидану возглавить клуб «Интер Майами»

Спорт

Владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм уже провел предварительные переговоры с французским специалистом

Лондон, 24 сентября 2018, 08:56 — REGNUM  Бывший футболист сборной Франции и экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ближайшем будущем может возглавить клуб «Интер Майами», который начнет выступление в североамериканской Главной лиге футбола (MLS) в 2020 году. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм уже провел предварительные переговоры с французским специалистом.

По данным издания, экс-футболисты обсудили возможное сотрудничество в клубе.

16 сентября Daily Mail сообщило, что экс-капитан сборной Великобритании по футболу Дэвид Бекхэм планирует запустить в рамках MLS свой собственный футбольный клуб в 2020 году и пригласить в него аргентинского нападающего Лионеля Месси.

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