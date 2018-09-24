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Глава WADA объяснил положительное решение по РУСАДА

Спорт

29 из 31 пункта дорожной карты восстановления РУСАДА были выполнены уже к началу лета

Глава WADA объяснил положительное решение по РУСАДА
Myfuture.com
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Оттава, 24 сентября 2018, 08:28 — REGNUM  Российская сторона пошла навстречу требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), именно это позволило восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом в открытом письме рассказал президент WADA Крейг Риди, пишет портал Around the Rings.

По словам Риди, 29 из 31 пункта дорожной карты восстановления РУСАДА были выполнены уже к началу лета, а по двум критериям (признание выводов доклада Ричарда Макларена и доступ к Московской антидопинговой лаборатории) удалось договориться с Министерством спорта России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября исполком WADA на заседании большинством голосов принял решение о признании РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Как пояснил президент организации Крейг Риди, РУСАДА восстанавливается в правах «при соблюдении строгих условий».

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