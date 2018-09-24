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На Азиатско-Тихоокеанских играх ветераны Казахстана завоевали 14 медалей

Спорт

В соревнованиях приняли участие семь легкоатлетов из Казахстана

Куала-Лумпур, 24 сентября 2018, 07:38 — REGNUM  Спортсмены-ветераны из Казахстана завоевали 14 медалей на I Азиатско-Тихоокеанских играх в Малайзии, сообщили 23 сентября в пресс-службе Федерации легкой атлетики Казахстана.

В соревнованиях приняли участие семь легкоатлетов из Казахстана. Всего в играх, проходящих в городе Пенанг, приняли участие спортсмены из 30 стран мира.

Среди женщины самой молодой стала возрастная группа 30−34 года, у мужчин — 35−39 лет. Самыми возрастными участниками стали ветераны старше 85 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в общем медальном зачете Азиатских игр в 2018 году сборная Казахстана заняла девятое место, завоевав 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовых медали.

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Легкая атлетика
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