На Азиатско-Тихоокеанских играх ветераны Казахстана завоевали 14 медалей

Куала-Лумпур, , 07:38 — REGNUM Спортсмены-ветераны из Казахстана завоевали 14 медалей на I Азиатско-Тихоокеанских играх в Малайзии, сообщили 23 сентября в пресс-службе Федерации легкой атлетики Казахстана.

В соревнованиях приняли участие семь легкоатлетов из Казахстана. Всего в играх, проходящих в городе Пенанг, приняли участие спортсмены из 30 стран мира.

Среди женщины самой молодой стала возрастная группа 30−34 года, у мужчин — 35−39 лет. Самыми возрастными участниками стали ветераны старше 85 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в общем медальном зачете Азиатских игр в 2018 году сборная Казахстана заняла девятое место, завоевав 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовых медали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали причины низких результатов сборной на Азиатских играх