Финал теннисного турнира St. Petersburg Open: Фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 23:21 — REGNUM Сегодня, 23 сентября, а Санкт-Петербурге завершился ежегодный Международный теннисный турнир St. Petersburg Open. Победителем турнира в этом году стал австриец Доминик Тим.

Соревнования включали церемонию проводов российского теннисиста Михаила Южного, завершающего свою спортивную карьеру с титулом экс-восьмой ракетки мира. Как сообщает пресс-центр турнира, спортсмен произнёс прощальную благодарственную речь, заверив, что планирует работать над развитием теннисного спорта в Санкт-Петербурге.

Первая ракетка турнира, австриец Доминик Тим, отыграл финальный поединок со словаком Мартином Клижаном со счётом 6:3, 6:1. Это первая победа для Доминика Тима на закрытом стадионе, а также третий титул в текущем году и 11-й в его спортивной карьере.

Российские теннисисты прибыли на турнир сразу после матча Кубка Девиса, в связи с чем не смогли продемонстрировать свой максимум, однако показали высокий уровень игры.

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