Понедельник, 24 Сентября 2018 года
00:18:18 МСК

Финал теннисного турнира St. Petersburg Open: Фоторепортаж

Спорт

В Санкт-Петербурге завершился Международный теннисный турнир St. Petersburg Open

45
Финал теннисного турнира St. Petersburg Open: Фоторепортаж
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Доминик Тим

Санкт-Петербург, 23 сентября 2018, 23:21 — REGNUM  Сегодня, 23 сентября, а Санкт-Петербурге завершился ежегодный Международный теннисный турнир St. Petersburg Open. Победителем турнира в этом году стал австриец Доминик Тим.

7
Международный теннисный турнир St. Petersburg Open 2018
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международный теннисный турнир St. Petersburg Open 2018
20
Доминик Тим
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Доминик Тим
21
Доминик Тим
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Доминик Тим

Соревнования включали церемонию проводов российского теннисиста Михаила Южного, завершающего свою спортивную карьеру с титулом экс-восьмой ракетки мира. Как сообщает пресс-центр турнира, спортсмен произнёс прощальную благодарственную речь, заверив, что планирует работать над развитием теннисного спорта в Санкт-Петербурге.

16
Доминик Тим
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Доминик Тим
24
Доминик Тим
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Доминик Тим
25
Доминик Тим
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Доминик Тим

Первая ракетка турнира, австриец Доминик Тим, отыграл финальный поединок со словаком Мартином Клижаном со счётом 6:3, 6:1. Это первая победа для Доминика Тима на закрытом стадионе, а также третий титул в текущем году и 11-й в его спортивной карьере.

34
Мартин Клижан
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Мартин Клижан
30
Мартин Клижан и Доминик Тим
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Мартин Клижан и Доминик Тим
31
Мартин Клижан, Александр Медведев и Доминик Тим
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Мартин Клижан, Александр Медведев и Доминик Тим

Российские теннисисты прибыли на турнир сразу после матча Кубка Девиса, в связи с чем не смогли продемонстрировать свой максимум, однако показали высокий уровень игры.

41
Парный финал
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Парный финал

Смотрите галерею к статье

regnum author Андрей Пронин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить