Понедельник, 24 Сентября 2018 года
00:19:50 МСК

Украина поборется за проведение матча за Суперкубок УЕФА

Спорт

Рассматривается вопрос о подаче заявки на 2021 год

Украина поборется за проведение матча за Суперкубок УЕФА
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина. Евросоюз

Киев, 23 сентября 2018, 23:32 — REGNUM  Украина готовит заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году, заявил глава федерации футбола Украины Андрей Павелко в интервью каналу «Футбол-1».

"Сейчас готовим заявку в УЕФА на проведение Суперкубка УЕФА. Время у нас есть. Следующая заявка будет на 2021 год. Решение о проведении такого матча будет приниматься на исполкоме, когда и в каком виде мы ее подаем», — рассказал Павелко журналистам.

По его словам, местом проведения матча может стать стадион Олимпийский в Киеве, где в 2018 году прошел финал Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, недавно форму украинской сборной украсило нацистское приветствие «Слава Украине!». Вице-президент УЕФА Григорий Суркис обвинил ФФУ в псевдопатриотизме и политизации спорта.

Читайте также: Вице-президент УЕФА недоволен украинской формой с нацистским лозунгом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить