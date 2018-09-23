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ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью

Спорт

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:1

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью
Andreykor
Стадион «ВЭБ-Арена»

Москва, 23 сентября 2018, 21:48 — REGNUM  Футбольный клуб ЦСКА (Москва) на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (Москва) в матче восьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 23 сентября текущего года на столичном стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля мяч забил полузащитник Никола Влашич, у гостей голевыми действиями отметился полузащитник Лукас Фернандо.

После восьми матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. ЦСКА, набравший 13 баллов, находится на пятой позиции.

Российская Премьер-лига (РПЛ). 8-й тур.

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:1.

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