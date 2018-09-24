42 км осени: 30 тыс. москвичей вышли под дождь, чтобы пробежать марафон

Москва, , 13:47 — REGNUM В Москве 23 сентября прошло одно из самых крупных не профессиональных спортивных мероприятий осени — «Абсолют Московский Марафон». По предварительным оценкам, в нем приняли участие порядка 30 тыс. человек. Несмотря на дождь, для пробежки по столице собрались марафонцы всех возрастов — от школьников до пенсионеров, и сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Среди участников забега также было много иностранных гостей. Спортсмены могли выбрать одну из двух дистанций — 10 км или 42,2 км. Местом старта, финиша и вручения наград победителям стала площадь перед стадионом Лужники. Маршрут марафона прошел практически через всю Москву: от центральных улиц до набережных.

«Абсолют Московский Марафон» является частью мероприятий Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршруты 42,2 км и 10 км сертифицируются международной организацией с 2013 года.

Основными номинациями в соревнованиях стали: 10 км первенство (1 — Елена Седова/ Дмитрий Сафронов, 2 — Юлия Конякина/ Сергей Конякин, 3 — Наталья Захарова/ Михаил Звягинцев); 42,2 км — корпоративная эстафета, победителями в которой стали три команды компании «Роснефть» — Роснефть 1, Роснефть Ангара, Роснефть 2; абсолютное первенство, включающая в себя 6 призовых мест для мужчин (1-ое место Степан Киселев, 2 — Алексей Трошкин, 3 — Артем Аплачкин) и женщин (1-ое место Сардана Трофимова, 2 — Татьяна Архипова, 3 — Мария Осокина); также участники сегодняшнего марафона боролись за кубок России в беге по шоссе на дистанцию 42 км 195 м (1-ое место Артем Аплачкин / Сардана Трофимова, 2 — Татьяна Архипова/ Сергей Попов, 3 — Мария Осокина/ Михаил Кульков); помимо этого, в рамках мероприятия прошел заезд на хендбайках (1-ое место Светлана Мошкович/ Александр Давидович, 2 — Анна Жесткова/ Руслан Кузнецов, 3 — Алеся Гусарова/ Иван Парфелюк) и спортивных гоночных колясках (1-ое место Наталья Рыжова/ Виталий Гриценко, 2 — Вероника Доронина/Рустам Аминов, 3 — Арсен Курбанов). Награждал победителей лично директор забега, Дмитрий Тарасов, давший интервью многим телеканалам еще перед стартом.

Активную поддержку в проведении марафона оказал департамент спорта и туризма города Москвы, при участии различных спортивных и благотворительных организаций (Фонд поддержки инвалидов, Abbott World Marathon Majors), а также проекта правительства Москвы «Активный гражданин».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 сентября прошел Осенний велопарад, давший старт Европейской неделе мобильности. Участники заезда стартовали у ВДНХ и финишировали у парка «Красная Пресня», протяженность велосипедного маршрута составила 30 км.

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