«Зенит» в драматичном матче обыграл «Локомотив» со счетом 5:3

Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM 23 сентября на «Крестовский» был разыгран матч между коллективами «Зенит» и «Локомотив» в рамках 8-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 5:3.

На 13-й минуте атакующий полузащитник национальной сборной России Олег Шатов вывел хозяев вперед, замкнув передачу Эльмира Набиуллина — 1:0. Через 4 минуты Дмитрий Баринов вновь сделал счет равным — 1:1. В дебюте второй половины матча Александр Ерохин отличился забитым мячом после передачи Леандро Паредеса — 2:1. Через 9 минут Артем Дзюба удвоил преимущество «сине-бело-голубых» — 3:1. На экваторе тайма Шатов оформил дубль и довел счет до разгромного — 4:1. На 74-й минуте Алексей Миранчук вернул «железнодорожников» в игру — 4:2. Под занавес матча российский скоростной нападающий Федор Смолов сократил отставание до минимума — 4:3. В компенсированное время Себастьян Дриусси поставил жирную точку в противостоянии — 5:3.

Статистика матча («Зенит"/"Локомотив»)

Удары 17/12

Удары в створ 9/9

Процент владения 63%/37%

Нарушения правил 13/14

Угловые 4/4

Набрав 22 очка «Зенит» продолжил лидировать в таблице Российской Премьер-лиги. «Локомтив» с 9-ю очками остался на 11-й строчке.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Набиуллин, Смольников, Паредес, Кузяев, Шатов, Дриусси, Ерохин, Дзюба.

Запас: Лодыгин, Анюков, Краневиттер, Кокорин, Маркизио, Мак, Мевля, Чернов, Маммана, Заболотный, Эрнани, Кержаков.

Главный тренер: Сергей Семак.

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Идову, Фернандеш, Баринов, Денисов, Игнатьев, Миранчук, Смолов.

Запас: Миранчук, Тараов, Эдер, Михалик, Медведев, Ротенберг, Лысов, Коченков, Жемалетдинов.

Главный тренер: Юрий Семин.

Бригада арбитров: Роман Галимов | Владислав Назаров | Алексей Ширяев | Кирилл Левников.

Предупреждения: Кузяев — 27, Баринов — 29, Игнатьев — 34, Идову — 74, Тарасов — 80, Эрнани — 87.

Удаления: Тарасов — 82.

Голы: Шатов 13 — 1:0, Баринов 17 — 1:1, Ерохин 48 — 2:1, Дзюба 57 — 3:1, Шатов 64 — 4:1, миранчук 74 — 4:2, Смолов 86 — 4:3, Дриусси 90+1 — 5:3.