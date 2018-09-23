«Болонья» нанесла мощный удар по уверенности игроков «Ромы»

Рим, , 17:59 — REGNUM 23 сентября на стадионе «Ренато Далл’Ара» был разыгран матч между коллективами «Болонья» и «Рома» в рамках 5-го тура итальянской Серии 2018/19. Матч завершился сенсационной победой хозяев со счетом 2:0.

Первый мяч на 36-й минуте матча забил 23-летний итальянский фланговый полузащитник Федерико Маттьелло — 1:0. В начале второй половины форвард национальной сборной Парагвая Федерико Сантандер удвоил преимущество «Болоньи» — 2:0.

Статистика матча («Болонья"/"Рома»)

Удары 9/20

Удары в створ 2/9

Процент владения 37%/63%

Нарушения правил 6/12

Угловые 1/8

Набрав 4 очка «Болонья» приблизилась к выходу из «зоны вылета», расположившись на 18-й позиции. «Рома» с 5-ю очками осталась на 12-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Болонья»: Скорпуский, Де Мео, Данило, Салабреси, Надь, Крейчи, Маттьелло, Джемаили, Сантандер, Фальчинелли.

Запас: да Коста, Гонсалес, Паз, Орсолини, Мбайе, Валенсия, Дестро, Корбо, Сантурро, Оквонкво, Дийкс.

Главный тренер: Филиппо Индзаги.

«Рома»: Ульссен, Фацио, Флоренци, Маркано, Манолас, Кристанте, Пеллегрини, Де Росси, Перотти, Джеко, Клюйверт.

Запас: Пеллегрини, Жезус, Шик, Коларов, Сантон, Пасторе, Ундер, Заниоло, Н’Зонзи, Фузато, Миранте, Эль-Шаарави.

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Бригада арбитров: Давиде Масса | Фабиан Прети | Либерти | Марко Серра.

Предупреждения: Де Росси — 30, Кристанте — 33, Фацио — 63, Пеллегрини — 79, Мбайе — 90+1, Де Мео — 90+3.

Голы: Маттьелло 36 — 1:0, Сантандер 59 — 2:0.