«Лацио» разгромил «Дженоа» в пятом туре Серии А

Рим, 23 сентября 2018, 17:56 — REGNUM 23 сентября на «Стадио Олимпико» был разыгран матч между коллективами «Лацио» и «Дженоа» в рамках 5-го тура итальянской Серии А 2018/19. Матч завершился уверенной победой римской команды.
На 7-й минуте матча таранный эквадорский экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо открыл счет, замкнув передачу Сергея Милинковича-Савича — 1:0. Через 16 минут Чиро Иммобиле удвоил преимущество «Лацио» — 2:0. В дебюте второй половины Кшиштоф Пентек реализовал выход один на один с голкипером хозяев, воспользовавшись ошибкой Милиноквича-Савича — 2:1. Через 7 минут серб реабилитировался, замкнув навес Сенада Лулича — 3:1. В конце матча Иммобиле оформил дубль — 4:1.
Статистика матча («Лацио"/"Дженоа»)
Удары 14/10
Удары в створ 4/3
Процент владения 58%/42%
Нарушения правил 8/7
Угловые 5/3
Набрав 9 очков «Лацио» поднялся на 5-ю позицию. «Дженоа» с 6-ю баллами опустился на 11-е место.
Стартовые составы на матч:
«Лацио»: Стракоша, Уоллас, Касерес, Ачерби, Лейва, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Марушич, Иммобиле, Кайседо.
Запас: Габаррон, Альберто, Баста, Дурмиши, Корреа, Баштуш, Прото, Бадель, Катальди, Жордао, Мурджиа, Гуэррьери.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Дженоа»: Маркетти, Спольи, Бираски, Зуканович, Гюнтер, Кришито, Ромуло, Бесса, Хилйемарк, Пентек, Медейруш.
Запас: Куаме, Ролон, Пандев, Маццителли, Лазович, Водисек, Дальмонте, Сандро, Перейра, Лакичевич, Омеонга, Раду.
Главный тренер: Давиде Баллардини.
Главный арбитр матча: Росарио Абиссо.
Предупреждения: Спольи — 11, Бесса — 45, Бадель — 80.
Голы: Кайседо 7 — 1:0, Иммобиле 23 — 2:0, 46 — 2:1, Милинкович-Савич 53 — 3:1, Иммобиле 89 — 4:1.