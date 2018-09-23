«Лацио» разгромил «Дженоа» в пятом туре Серии А

Рим, , 17:56 — REGNUM 23 сентября на «Стадио Олимпико» был разыгран матч между коллективами «Лацио» и «Дженоа» в рамках 5-го тура итальянской Серии А 2018/19. Матч завершился уверенной победой римской команды.

На 7-й минуте матча таранный эквадорский экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо открыл счет, замкнув передачу Сергея Милинковича-Савича — 1:0. Через 16 минут Чиро Иммобиле удвоил преимущество «Лацио» — 2:0. В дебюте второй половины Кшиштоф Пентек реализовал выход один на один с голкипером хозяев, воспользовавшись ошибкой Милиноквича-Савича — 2:1. Через 7 минут серб реабилитировался, замкнув навес Сенада Лулича — 3:1. В конце матча Иммобиле оформил дубль — 4:1.

Статистика матча («Лацио"/"Дженоа»)

Удары 14/10

Удары в створ 4/3

Процент владения 58%/42%

Нарушения правил 8/7

Угловые 5/3

Набрав 9 очков «Лацио» поднялся на 5-ю позицию. «Дженоа» с 6-ю баллами опустился на 11-е место.

Стартовые составы на матч:

«Лацио»: Стракоша, Уоллас, Касерес, Ачерби, Лейва, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Марушич, Иммобиле, Кайседо.

Запас: Габаррон, Альберто, Баста, Дурмиши, Корреа, Баштуш, Прото, Бадель, Катальди, Жордао, Мурджиа, Гуэррьери.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Дженоа»: Маркетти, Спольи, Бираски, Зуканович, Гюнтер, Кришито, Ромуло, Бесса, Хилйемарк, Пентек, Медейруш.

Запас: Куаме, Ролон, Пандев, Маццителли, Лазович, Водисек, Дальмонте, Сандро, Перейра, Лакичевич, Омеонга, Раду.

Главный тренер: Давиде Баллардини.

Главный арбитр матча: Росарио Абиссо.

Предупреждения: Спольи — 11, Бесса — 45, Бадель — 80.

Голы: Кайседо 7 — 1:0, Иммобиле 23 — 2:0, 46 — 2:1, Милинкович-Савич 53 — 3:1, Иммобиле 89 — 4:1.