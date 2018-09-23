«Челси» не смог одолеть «Вест Хэм» в шестом туре АПЛ

Лондон, , 17:22 — REGNUM 23 сентября на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч между коллективами «Вест Хэм» и «Челси» в рамках 6-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Матч завершился паритетом сторон — 0:0.

Статистика матча («Вест Хэм"/"Челси»)

Удары 6/12

Удары в створ 1/5

Процент владения 28%/72%

Нарушения правил 9/8

Угловые 1/7

Набрав 16 очков «Челси» укрепился в тройке лидеров на 3-м месте. «Вест Хэм», набрав 4 очка, остался на 17-й позиции.

Стартовые составы на матч:

«Вест Хэм»: Фабьянски, Бальбуэна, Сабалета, Диоп, Обианг, Диоп, Нобл, Андерсон, Райс, Ярмолнеко, Антонио.

Запас: Крессуэлл, Снодграсс, Адриан, Санчес, Фредерикс, Лукас, Огбонна.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Азар, Жиру, Вилилан.

Запас: Кабальеро, Мозес, Заппакоста, Кэхилл, Баркли, Фабрегас, Мората.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

Бригада арбитров: Майк Дин | Йан Хассин | Марк Шолес | Стюарт Аттуел.

Предупреждения: Канте — 50, Андерсон — 53, Снодграсс — 90+3.