«Челси» не смог одолеть «Вест Хэм» в шестом туре АПЛ

Лондон, 23 сентября 2018, 17:22 — REGNUM 23 сентября на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч между коллективами «Вест Хэм» и «Челси» в рамках 6-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Матч завершился паритетом сторон — 0:0.
Статистика матча («Вест Хэм"/"Челси»)
Удары 6/12
Удары в створ 1/5
Процент владения 28%/72%
Нарушения правил 9/8
Угловые 1/7
Набрав 16 очков «Челси» укрепился в тройке лидеров на 3-м месте. «Вест Хэм», набрав 4 очка, остался на 17-й позиции.
Стартовые составы на матч:
«Вест Хэм»: Фабьянски, Бальбуэна, Сабалета, Диоп, Обианг, Диоп, Нобл, Андерсон, Райс, Ярмолнеко, Антонио.
Запас: Крессуэлл, Снодграсс, Адриан, Санчес, Фредерикс, Лукас, Огбонна.
Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.
«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Азар, Жиру, Вилилан.
Запас: Кабальеро, Мозес, Заппакоста, Кэхилл, Баркли, Фабрегас, Мората.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
Бригада арбитров: Майк Дин | Йан Хассин | Марк Шолес | Стюарт Аттуел.
Предупреждения: Канте — 50, Андерсон — 53, Снодграсс — 90+3.