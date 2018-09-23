Президент ФК «Реал»: «Мы не собираемся играть в США»

Мадрид, , 16:04 — REGNUM Президент испанского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес выступил резко против планов руководства испанской Примеры о проведении матчей чемпионата Испании, сообщает 23 сентября Mundo Deportivo.

«Мы не собираемся играть в США», — приводит издание слова Переса.

Также президент «Реала» отметил, что он не знает, в чьих интересах принимается такое решение, но уж точно не в интересах болельщиков.

«Потому «Реал» категорически отказывается участвовать в этом», — заявил Mundo Deportivo Флорентино Перес.

Отметим, ранее сообщалось, что руководство испанской Примеры договорилось с многонациональной компанией Relevant о проведении в течение следующих 15 лет матчей Примеры в США и Канаде. Позже появилась информация о том, что все капитаны всех 20 команд Примеры выступили резко против таких планов руководства Примеры.