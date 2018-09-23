«Севилья» победила «Леванте» с разгромным счетом

Валенсия, Испания, , 15:51 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Севилья» выиграл с разгромным счетом в домашнем матче 5-го тура испанской Примеры у команды клуба «Леванте». Об этом 23 сентября сообщает Матч ТВ.

Встреча, проходившая на стадионе «Сьюдад де Валенсия», завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. Голы в составе хозяев забили Бен-Йеддер (11-я, 35-я, 45-я минуты), Даниэл Каррису (21-я), Андре Силва (49-я) и Пабло Сарабия (59-я). У гостей отличился на 12-й минуте Рохер Марти, второй мяч в собственные ворота на 90-й минуте отправил защитник «Валенсии» Симон Кьер.

По итогам матча «Севилья» прервала свою 3-матчевую серию без побед в Примере и занимает 6-ое место в турнирной таблице с 7 очками. «Леванте» с 4 очками на 15-ой строчке. В следующем туре «Валенсия» примет 26 сентября команду мадридского клуба «Реал», а «Леванте» на выезде 27 сентября сыграет с «Вальядолидом».