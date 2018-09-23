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«Томь» победила «Чертаново» в домашнем матче

Спорт

Итоговый счет — 3:1 в пользу томской команды

Томск, 23 сентября 2018, 15:37 — REGNUM  Футбольный клуб «Томь» одержал победу над командой клуба «Чертаново» в 13-м туре первенства ФНЛ на своем поле, сообщает 23 сентября Матч ТВ.

Счет на 6-й минуте открыли хозяева, голом защитника Ильи Кузьмичева. Затем на 34-й минуте его партнер по клубу Илья Кухарчук удвоил разрыв в счете. На 66-й минуте гостям удалось отыграть один мяч голом московского форварда Антона Зиньковского. На 84-й минуте «Томь» осталась в меньшинстве после того как защитник клуба Сергей Зуйков получил красную карточку. Однако это не помешало хозяевам забить третий мяч на 90-й минуте и окончательно закрепить свою победу. Итоговый счет — 3:1 в пользу томской команды.

По итогам игры «Томь» набрала 29 очков и вернулась на первую строчку турнирной таблицы, «Чертаново», у которой поражение от «Томи» прервало шестиматчевую беспроигрышную серию, занимает пятое место с 20 очками.

Следующую игру «Томь» приведет 30 сентября на выезде с владивостокской командой «Луч».

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