Сборная Башкирии стала чемпионом России в эстафете летнего биатлона

Тюмень, , 15:08 — REGNUM Мужская сборная из Башкирии стала победительницей в эстафетной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, проходящему в Тюмени, сообщает 23 сентября Матч ТВ.

В составе победившей команды выступили Алексей Петров, Александр Бабчин, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Победный результат составил 1 час 15 минут и 51,9 секунд.

На втором месте команда ХМАО-Югра-1, в составе которой дистанцию прошли Петр Пащенко, Алексей Волков, Евгений Боярских и Вадим Филимонов. Их результат составил + 1 минута 34,7 секунд ко времени победителя. На третьем месте команда Санкт-Петербурга в составе Дмитрий Малышко, Василий Томшин, Алексей Слепов и Ярослав Костюков. Их итоговое время составило + 1 минута 48,6 секунд к результату победителей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее победительницами в эстафете на чемпионате мира по летнему биатлону у женщин стала сборная Тюменской области в составе Виктория Сливко, Эмма Тимербулатова, Анастасия Галкина и Ирина Старых.